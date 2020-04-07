2020-04-07T14:33:19+03:00
Экономика

Томские власти разработают перечень мер поддержки малого бизнеса

Речь идет об отраслях, которые несут убытки в условиях общей самоизоляции
Антонина Ленская
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Малый бизнес, несмотря на свое название, играет огромную роль в экономике города.Малый бизнес, несмотря на свое название, играет огромную роль в экономике города.Фото: из открытых источников
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Мэр Томска Иван Кляйн предложил совместно с депутатами проработать перечень мер антикризисной поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса, которые в условиях общей самоизоляции несут убытки.

Какие именно меры поддержки субъектам МСП может предоставить муниципалитет, попытается ответить рабочая группа, куда войдут сотрудники мэрии, профильных ведомств и депутаты. Об этом сегодня на общем собрании городской Думы сообщил заместитель мэра по экономическому развитию Михаил Ратнер.

В качестве одного из вариантов поддержки МСП администрация Томска предлагает рассмотреть снижение корректирующего коэффициента К2 к базовой доходности при расчете ЕНВД по наиболее пострадавшим отраслям. Это гостиничный и туристический бизнес, предприятия, работающие в индустрии красоты, общественного питания и т. п.

– Мэр поставил перед нами задачу скорректировать расходы бюджета, сохранив его сбалансированность и социальную направленность, – отметил М. Ратнер. – Что касается поддержки бизнеса, в части полномочий муниципалитета мы рассматриваем возможность предоставления отсрочки по платежам за аренду муниципального имущества для субъектов МСП.

Также предлагаем установить отсрочку по арендной плате за муниципальную землю, предоставленную для многоэтажного жилищного строительства.

Иван Кляйн поручил подчиненным подготовить соответствующие проекты решений Думы Томска для рассмотрения их на следующем общем собрании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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