35 томских предприятий ежедневно выпускают свыше пятидесяти тысяч защитных масок
Пошив защитных многоразовых (немедицинских) масок в Томской области в настоящее время ведут 35 ателье, в том числе, три индивидуальных предпринимателя в Стрежевом.
В общей сложности, региональные производители в сутки отшивают более 56 тысяч защитных масок из хлопчатобумажной ткани и марли, которые быстро находят своих покупателей.
Часть предприятий предлагают услуги доставки своих изделий, шьют маски анатомической формы, разных цветов и размеров (мужские, женские, детские), из бязи, трикотажа, нетканых материалов (спанбонд) а также могут нанести них логотип компании – заказчика. Цена маски составляет в среднем от 20 до 70 рублей.
Ознакомиться со списком производителей масок можно здесь.
3 апреля мы сообщали, что в Томской области пошивом защитных масок занимаются 30 предприятий, а число ежедневно выпущенных ими изделий составляло около 40 000 штук. Такими темпами уже в ближайшие дни по многоразовым немедицинским защитным маскам регион выйдет на полное самообеспечение.
ИСТОЧНИК KP.RU