2020-04-07T13:58:38+03:00
Экономика

35 томских предприятий ежедневно выпускают свыше пятидесяти тысяч защитных масок

По желанию заказчиков их делают разных цветов и наносят логотипы компаний
Алиса Селезнева
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Чтобы обеспечить земляков масками, швеи работают, не покладая рук.Чтобы обеспечить земляков масками, швеи работают, не покладая рук.Фото: из открытых источников
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Пошив защитных многоразовых (немедицинских) масок в Томской области в настоящее время ведут 35 ателье, в том числе, три индивидуальных предпринимателя в Стрежевом.

В общей сложности, региональные производители в сутки отшивают более 56 тысяч защитных масок из хлопчатобумажной ткани и марли, которые быстро находят своих покупателей.

Часть предприятий предлагают услуги доставки своих изделий, шьют маски анатомической формы, разных цветов и размеров (мужские, женские, детские), из бязи, трикотажа, нетканых материалов (спанбонд) а также могут нанести них логотип компании – заказчика. Цена маски составляет в среднем от 20 до 70 рублей.

Ознакомиться со списком производителей масок можно здесь.

3 апреля мы сообщали, что в Томской области пошивом защитных масок занимаются 30 предприятий, а число ежедневно выпущенных ими изделий составляло около 40 000 штук. Такими темпами уже в ближайшие дни по многоразовым немедицинским защитным маскам регион выйдет на полное самообеспечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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