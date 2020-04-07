Жителям Томской области до января не будут начислять штрафы и пени по оплате ЖКХ

7 Апр 2020 2020-04-07T13:19:56+03:00

Запрет на штрафы и пени - одна из мер поддержки населения в сложный период. Фото: из открытых источников

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Постановлением Правительства РФ до 1 января 2021 года в России приостанавливается начисление пеней и штрафов, а также отключение ресурсов за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг. При этом обязанность собственников оплачивать услуги ЖКХ сохраняется: как и прежде, сделать это нужно до 10 числа текущего месяца. Также приостановляется до 1 января следующего года взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере взносов на капитальный ремонт.

В связи с режимом всеобщей самоизоляции жители Томской области смогут оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома.

«Ресурсоснабжающие организации не первый год предоставляют возможность оплаты услуг онлайн через личные кабинеты. Такие же сервисы доступны на портале «Госуслуги». Но среди томичей немало тех, кто привык оплачивать свет и тепло через кассы: людям старшего поколения непросто в один день освоить онлайн-платежи. Поэтому оплатить комуслуги можно будет и через мобильные терминалы Почты России, которые почтальоны принесут потребителям домой», — сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Чтобы воспользоваться таким мобильным терминалом, необходимо предварительно позвонить в отделение Почты России по месту жительства. Также в этот период продолжают работу дежурные отделения Сбербанка, в том числе в районах Томской области.

Постановление Правительства РФ

Получить консультации по оплате ЖКУ в период самоизоляции также можно на дому: в «ТомскРТС» и «Томскэнергосбыте» работает номер контактного центра по тел. 75-00-75. Задать вопрос специалистам «Томского расчетного центра» можно по электронной почте pribor@tomrc.ru, в разделе «Вопрос-ответ» на сайте компании, а также по тел. 90-43-00.

ИСТОЧНИК KP.RU