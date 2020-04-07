Из-за коронавируса томичи смогут подать налоговую декларацию на три месяца позже обычного

7 Апр 2020 2020-04-07T13:00:09+03:00

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Правительство Российской Федерации продлило сроки декларационной кампании для физических лиц на три месяца. Соответствующее постановление, было подписано 2 апреля премьер-министром страны и опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, гражданам необходимо было до 30 апреля. Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики принято решение продлить срок представления налоговых деклараций до 30 июля. Срок для уплаты налога, исчисленного в декларации, сохранен прежним – 15 июля 2020 года. Отчитаться о доходах обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, а также лица, продавшие недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получившие дорогие подарки не от близких родственников, выигравшие в лотерею, сдававшие имущество в аренду или получавшие доход от зарубежных источников.

Поскольку налоговые инспекции до 30 апреля включительно приостановили личный прием граждан, подать декларации можно при помощи сайте nalog.ru. и другие онлайн-сервисы. Получить консультацию можно по телефону 8-800-222-22-22 (звонки бесплатные из всех регионов России)

ИСТОЧНИК KP.RU