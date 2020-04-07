4700 долларов США выманили кибермошенники у жительницы томского севера

7 Апр 2020 2020-04-07T12:15:20+03:00

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В дежурную часть отделения полиции «Александровское» поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих женщине 1963 года рождения. По предварительным данным, потерпевшая наткнулась в Интернете на рекламное объявление о способе заработка крупной суммы денег. Перейдя по ссылке, женщина просмотрела видеоролик, в котором убедительно рассказывалось, как легко заработать сотни тысяч рублей. Поверив увиденному, томичка оставила свои контактные данные.

- Спустя некоторое время ей позвонил мужчина с номера «+7495…» и предложил зарегистрироваться на интернет-сайте, и оплатить, введя данные банковской карты, регистрацию в сумме 50 долларов США. Далее женщину попросили загрузить на компьютер программу удаленного доступа к ее устройству. Следуя указаниям незнакомца, потерпевшая на протяжении некоторого времени пополняла счёт в своем личном кабинете, внеся в общей сложности 4700 долларов США. Спустя около месяца мужчина прекратил выходить на связь, а счет, на котором у женщины находились деньги, оказался аннулирован. - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Правоохранители в очередной раз напоминают томичам: не сообщайте никому номер банковской карты, код на обратной стороне карты, смс-пароли и коды, поступившие на телефон. Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите реквизиты своих банковских карт! Если Вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк и полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU