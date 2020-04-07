2020-04-07T11:21:19+03:00
Общество

Томские родители во время периода самоизоляции стали чаще звонить детским психологам

Помощь от специалистов можно получить бесплатно и круглосуточно
Алиса Селезнева
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Психологи помогут уладить конфликты родителей и детей.Психологи помогут уладить конфликты родителей и детей.Фото: из открытых источников
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За последние дни на детский телефон доверия поступило 74 обращения от томичей . Около половины звонков (46%) — от детей и подростков, вопросы которых касаются взаимоотношений со сверстниками и родителями. Ребята советуются с психологами по самым разным проблемам: как справиться с одиночеством или конфликтами со сверстниками и взрослыми домочадцами, чем грозит коронавирус, как быть, если друзья не ставят лайки в соцсетях.

Как отмечают специалисты детского телефона доверия, практически вдвое за минувшие недели увеличилось количество обращений от родителей и других взрослых, воспитывающих подрастающее поколение. Чаще всего они интересуются, как организовать совместный досуг, снять напряжение, неизбежно возникающее от многочасового пребывания всей семьи в пределах квартиры, как наладить отношения с подростками.

Напоминаем, круглосуточная психологическая поддержка для детей, подростков и родителей предоставляется по номеру 8-800-2000-122. Звонки бесплатны с любых телефонов на всей территории Томской области.

Общаться со специалистами службы можно анонимно, время консультирования не ограничено – в кризисных ситуациях оно может продолжаться несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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