2020-04-07T09:52:58+03:00
Общество

Сергей Панов: «Единственно действенный способ защитить себя и других людей – ограничить свои контакты»

Председатель Думы города Томска призвал томичей к благоразумию и самоконтролю
Елена Реутова
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Спикер городской Думы обратился к жителям ТомскаСпикер городской Думы обратился к жителям Томска
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Перед началом собрания городской Думы Сергей Панов обратился к томичам:

- От COVID-19 еще нет лекарств и вакцин. Единственно действенный способ защитить себя и других людей – ограничить свои контакты. Сделать это не сложно – но для этого нужно поменять свои привычки, - отметил он. - Провести выходные не с друзьями, а только со своей семьей, сходить в магазин не вдвоем, а одному и в маске, нажать кнопку лифта и протереть затем руки и еще тысячи безобидных ранее вещей, о которых мы даже не задумываемся. Надо стараться контролировать себя.

Он добавил, что власти не могут ежесекундно приглядывать за каждым гражданином. Но каждый гражданин может ответственно подойти к своему распорядку дня, пересмотреть свои привычки, исключить даже теоретически опасные связи в своём окружении. И это все – ради сохранения собственной жизни и жизни других людей.

- Постоянный самоконтроль – вот кредо человека, любящего жизнь и дорожащего своей семьей, своими близкими и родными. Давайте будем благоразумны, - призвал спикер городской Думы томичей. - Один итальянец сказал: «Вы даже не представляете, что вас ждет!» Не будем ждать! Отменим ненужные поездки, проведем время с семьей, останемся дома, будем работать дистанционно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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