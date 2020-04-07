2020-04-07T08:48:58+03:00
75 лет Великой Победы

Томский политех создал сайт, посвященный жизни вуза во время Великой Отечественной войны

Его открытие приурочено к 75-летию Великой Победы нашей страны над фашизмом
ИГОРЬ ТЮРИН
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Мы помним, мы гордимся нашими дедами и прадедамиМы помним, мы гордимся нашими дедами и прадедамиФото: из открытых источников
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– На одной платформе нам удалось собрать уникальные материалы – свидетельства о подвигах, научных достижениях, учебе, быте томских политехников в военные годы. Это письма с фронта, фотографии, которые рассказывают о том, как жил вуз, как наука служила фронту, а преподаватели, студенты и сотрудники трудились в тылу, – рассказал первый проректор ТПУ Андрей Яковлев. Адрес сайта: http://75.tpu.ru

В разделе «Гордимся и помним» размещена информация о более чем 120 студентах-воинах, ровесниках нынешних студентов ТПУ. Здесь же можно узнать о политехниках – генералах и героях войны, среди которых – первый советский комендант Рейхстага Федор Зинченко.

За годы Великой Отечественной войны на фронт было призвано более 700 политехников, 205 из них погибли. Из восьми корпусов политехнического института в Томске шесть были отданы под военные госпитали, военные училища и вузы, эвакуированные из центральной части страны.

– Все, кто интересуется историей нашей страны, и прежде всего молодежь, могут через призму университета увидеть, понять и почувствовать, как Россия, несмотря ни на какие трудности, смогла преодолеть главную угрозу XX века – фашизм. Мы надеемся, что сегодняшние студенты по-другому посмотрят на сами корпуса, в которых они учатся, и такое близкое «касание» к Великой Победе поможет сохранить память и передать ее следующему поколению, – сказал Андрей Яковлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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