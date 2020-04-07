2020-04-07T07:29:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Горячая линия работает для прибывших в Томск из Москвы и Санкт-Петербурга

Граждане обязаны сообщить о себе по телефону или через онлайн-сервис
Елена Реутова
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Двухнедельная изоляция ждет тех, кто вернулся из Москвы и Северной столицыДвухнедельная изоляция ждет тех, кто вернулся из Москвы и Северной столицыФото: из открытых источников
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве и Санкт-Петербурге, со вчерашнего дня, 6 апреля все прибывающие в Томскую область из этих городов, независимо от того, каким видом транспорта они въехали в регион, должны сообщить о своем приезде на горячую линию областного Департамента здравоохранения.

Сообщения принимаются по телефонам (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 или через онлайн-сервис.

- Анализ эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции показал, что в Москве и Санкт-Петербурге зарегистрировано 80% всех зарегистрированных случаев COVID-19 в России. В Томской области на сегодняшний день все выявленные случаи — завозные из зарубежных стран. Показатель заболеваемости составляет 0,27 на 100 тысяч населения, объяснила принятое решение главный санитарный врач Томской области Ольга Пичугина. - Уровень заболеваемости в регионе свидетельствует о наличии рисков завоза и ее местного распространения.

Для того, чтобы ситуация в регионе и дальше оставалась стабильной, прибывшие граждане обязаны пройти 14-дневный режим самоизоляции. В это время запрещены контакты с другими людьми, выход в любые общественные места. Жители Томской области могут соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях, жители других регионов — по месту пребывания или в обсерваторе.

За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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