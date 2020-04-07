Субсидии на оплату ЖКХ жителям Томской области продлят автоматически

7 Апр 2020 2020-04-07T07:04:35+03:00

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Жителям Томской области, получающим субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, они будут продлены автоматически на полгода.

- Субсидии на оплату ЖКУ предоставляются на шесть месяцев, но в связи с режимом самоизоляции это ограничение в сроках снимается вплоть до 1 октября 2020 года, - пояснила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина. - Если срок выплаты субсидии истекает с 1 апреля до 1 октября, то она будет предоставляться в том же размере на следующие полгода.

Специально обращаться в органы соцзащиты с заявлением о продлении субсидий или с документами, подтверждающими доход, в этот период не требуется.

После 1 октября 2020 года получателям данной выплаты нужно будет в установленный срок подтвердить право на нее и предоставить пакет документов. После этого будет проведен перерасчет размера субсидии с учетом предоставленных сведений. Если субсидия, рассчитанная по документам, окажется больше, чем та, что фактически выплачивалась до 1 октября, то разницу перечислят получателю. При этом, если окажется, что гражданину выплатили больше, чем получится по документам, то возвращать излишне выплаченные средства не потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU