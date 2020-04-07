2020-04-07T06:07:43+03:00
Общество

Пригородные поезда Томск-Тайга не будут ходить в ночное время

Эта временная мера связана с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
Елена Реутова
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Ночной поезд в Тайгу временно отмененНочной поезд в Тайгу временно отмененФото: из открытых источников
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С пятницы, 10 апреля отменяется курсирование по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям пригородных поездов №6096 Тайга — Томск-I (отправление в 20:55, прибытие в 22:59) и №6095 Томск-I — Тайга (отправление в 23:30, прибытие в 1:26).

Как пояснили в филиале РЖД «Кузбасс-пригород», эта мера временная и связана с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и падением пассажиропотока.

Информацию о расписании пригородных поездов можно получить в железнодорожных кассах, на сайте компании «Кузбасс-пригород», в мобильных приложениях РЖД, а также по телефону 8-800-700-25-01 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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