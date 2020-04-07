Похолодание и усиление ветра ждут томичей в среду

7 Апр 2020 2020-04-07T05:42:00+03:00

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По информации Томского гидрометцентра сутки 8 апреля и ночью 9 апреля в регионе ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед, местами усиление порывов ветра до 28 м/с. На дорогах возможна гололедица.

В связи с ухудшением погодных условий горожан просят соблюдать осторожность на дорогах и при переходе проезжей части, правила личной безопасности, правила дорожного движения, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния. Во время усиления ветра горожанам рекомендуют избегать опасных мест: не проходить вблизи щитовой рекламы, слабозакрепленных конструкций, наклоненных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU