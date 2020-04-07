2020-04-07T05:12:20+03:00
Общество

В ФСС разъяснили порядок выдачи больничных для работающих людей 65 лет и старше

Оформить его можно дистанционно
Елена Реутова
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Двухнедельный больничный могут оформить работающие пенсионеры старше 65 летДвухнедельный больничный могут оформить работающие пенсионеры старше 65 летФото: из открытых источников
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Среди групп риска в связи с распространением коронавирусной инфекции врачи называют людей старше 65 лет. В связи с этим 1 апреля Правительством РФ было принято постановление № 402, которым утверждены временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам этой возрастной группы. Это означает, что работающие граждане старше 65 лет могут уйти на двухнедельный больничный.

Указанные правила распространяются на работающих (застрахованных) лиц, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения (в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках). Исключение составляют лица, переведенные на дистанционный режим работы, пребывающие в ежегодном оплачиваемом отпуске либо находящиеся на больничном по другому основанию (заболевание, травма).

- Больничные листы можно будет оформить с 6 по 19 апреля 2020 года на 14 календарных дней в форме электронного документа (электронного листка нетрудоспособности). Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается Томским региональным отделением Фонда социального страхования РФ единовременно и в полном объеме в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного больничного, - пояснили нам в пресс-службе ведомства.

Для оформления больничного по карантину сотруднику не нужно посещать поликлинику или вызывать врача на дом, необходимо лишь сообщить работодателю способом, исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 6 апреля по 19 апреля 2020 года.

В случае возникновения вопросов можно обращаться по телефонам горячей линии: 8 (3822) 60-84-70 (с 8 -00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья); Единая горячая линия ФСС по вопросам оформления электронных больничных при карантине по коронавирусу 8 800 302 7549 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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