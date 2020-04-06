Коронавирус в Томске, последние новости на 7 апреля 2020 года: развернутый респираторный госпиталь пустует
На сегодняшний день, 7 апреля, новых подтвержденных диагнозов на COVID-19 в Томской области не зафиксировано.
В инфекционных отделениях Томска находятся 29 человек: 17 — в больнице №3, 12 — в детской больнице имени Сибирцева. Результаты тестов у 21-го пациента отрицательные, у восьми находятся на исследовании.
В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.
В Томской области зарегистрировано три случая заболевания COVID-19: один пациент уже выздоровел, у двоих взяты контрольные тесты на наличие инфекции. Их состояние удовлетворительное. Информация о горячих линиях, открытых в регионе, размещена на официальном сайте администрации Томской области.
ИСТОЧНИК KP.RU