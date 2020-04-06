Коронавирус в Томске, последние новости на 7 апреля 2020 года: развернутый респираторный госпиталь пустует

6 Апр 2020 2020-04-06T20:59:10+03:00

Ситуация с распространением COVID-19 в Томске одна из самых позитивных в Сибири Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 7 апреля 2020 года

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На сегодняшний день, 7 апреля, новых подтвержденных диагнозов на COVID-19 в Томской области не зафиксировано.

В инфекционных отделениях Томска находятся 29 человек: 17 — в больнице №3, 12 — в детской больнице имени Сибирцева. Результаты тестов у 21-го пациента отрицательные, у восьми находятся на исследовании.

В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.

В Томской области зарегистрировано три случая заболевания COVID-19: один пациент уже выздоровел, у двоих взяты контрольные тесты на наличие инфекции. Их состояние удовлетворительное. Информация о горячих линиях, открытых в регионе, размещена на официальном сайте администрации Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU