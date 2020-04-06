2020-04-06T20:59:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 7 апреля 2020 года: развернутый респираторный госпиталь пустует

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 7 апреля 2020 года
Елена Реутова
Поделиться:
Ситуация с распространением COVID-19 в Томске одна из самых позитивных в СибириСитуация с распространением COVID-19 в Томске одна из самых позитивных в СибириФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На сегодняшний день, 7 апреля, новых подтвержденных диагнозов на COVID-19 в Томской области не зафиксировано.

В инфекционных отделениях Томска находятся 29 человек: 17 — в больнице №3, 12 — в детской больнице имени Сибирцева. Результаты тестов у 21-го пациента отрицательные, у восьми находятся на исследовании.

В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.

В Томской области зарегистрировано три случая заболевания COVID-19: один пациент уже выздоровел, у двоих взяты контрольные тесты на наличие инфекции. Их состояние удовлетворительное. Информация о горячих линиях, открытых в регионе, размещена на официальном сайте администрации Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Томске, последние новости на 7 апреля 2020 года: развернутый респираторный госпиталь пустует
В Томской области в суд направлено уголовное дело о приобретении наркотика
Полиция в Томске отлавливает горожан, нарушающих карантинный режим
Иван-солдат споет из Томска на сайте филармонии
В Томском политехе будут готовить мастеров виртуальной реальности
Томский вуз создал биржу для студентов, потерявших подработки из-за пандемии
Томская область с 6 апреля ввела обязательную изоляцию для прибывающих из Санкт-Петербурга и Москвы
В медико-санитарной части № 2 Томска развернут респираторный госпиталь
Томская пенсионерка пополнила карманы мошенников на 2 млн рублей
Власти Томска призвали не заниматься шумным ремонтом в период самоизоляции
Во всех школах Томска сегодня начались уроки в дистанционном формате
Приставы приостановили работу двух деревообрабатывающих предприятий в Томской области
В 918 томских многоэтажках за минувшие выходные проведена дезинфекция
Северские спасатели вызволили косулю, застрявшую в металлической ограде
В Томской области самое дешевое в Сибири сливочное масло
Готовимся к дачному сезону: томичи могут прослушать онлайн-курс о секретах хорошего урожая
Часть стены северской клинической больницы обрушилась сегодня утром