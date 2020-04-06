В Томской области в суд направлено уголовное дело о приобретении наркотика

6 Апр 2020 2020-04-06T14:09:54+03:00

Обвиняемый купил запрещенное вещество через сеть интернет, а забрал из тайника на трассе

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Прокуратура г. Стрежевого Томской области направила в суд уголовное дело о приобретении и хранении синтетического наркотика в крупном размере.

Прокуратура северного города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего стрежевчанина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

По версии следствия, в марте 2020 года обвиняемый приобрел через сеть интернет 1,257 грамма синтетического наркотического средства «Скорость». Оплатив покупку, обвиняемый забрал наркотик из тайника вблизи автодороги Стрежевой-Нижневартовск и вернулся в город, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли у него наркотическое средство. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Стрежевской городской суд Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU