Иван-солдат споет из Томска на сайте филармонии
Томская областная филармония продолжает серию онлайн-концертов – трансляцию самых успешных проектов за последние годы. Сегодня вечером, в 19:00, на ее сайте будет показана запись спектакля – оперы Эдисона Денисова «Иван-солдат». Онлайн-концерт будет доступен до 12:00 часов следующего дня.
Это повтор постановки, которая состоялась в Томске 26 ноября 2019 года.
Показ посвящен дню рождения композитора – нашего современника и земляка.
Эту оперу Эдисона Денисова принято называть юношеской, а либретто написано по мотивам сказок из сборника волшебных историй, собранных А.Н. Афанасьевым.
Режиссер – Василий Лукьяненко (Новосибирск). В спектакле принимают участие Томский академический симфонический оркестр (дирижер – художественный руководитель и главный дирижер Михаил Грановский), а также Губернаторский камерный хор Кузбасса (художественный руководитель и дирижер Ольга Шабалина).
ИСТОЧНИК KP.RU