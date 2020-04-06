2020-04-06T13:24:28+03:00
Звезды

Иван-солдат споет из Томска на сайте филармонии

Сегодня вечером пройдет онлайн-трансляция оперы Эдисона Денисова
ИГОРЬ ТЮРИН
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Лучшие томские спектакли - в интернетеЛучшие томские спектакли - в интернетеФото: из открытых источников
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Томская областная филармония продолжает серию онлайн-концертов – трансляцию самых успешных проектов за последние годы. Сегодня вечером, в 19:00, на ее сайте будет показана запись спектакля – оперы Эдисона Денисова «Иван-солдат». Онлайн-концерт будет доступен до 12:00 часов следующего дня.

Это повтор постановки, которая состоялась в Томске 26 ноября 2019 года.

Показ посвящен дню рождения композитора – нашего современника и земляка.

Эту оперу Эдисона Денисова принято называть юношеской, а либретто написано по мотивам сказок из сборника волшебных историй, собранных А.Н. Афанасьевым.

Режиссер – Василий Лукьяненко (Новосибирск). В спектакле принимают участие Томский академический симфонический оркестр (дирижер – художественный руководитель и главный дирижер Михаил Грановский), а также Губернаторский камерный хор Кузбасса (художественный руководитель и дирижер Ольга Шабалина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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