В Томском политехе будут готовить мастеров виртуальной реальности

6 Апр 2020 2020-04-06T12:54:26+03:00

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Томский политехнический университет летом открывает набор на новую магистерскую программу «Мобильные приложения и виртуальная реальность». На нее вуз готов принять 40 человек, сообщает пресс-служба вуза.

Программа состоит из двух треков – создание приложений для смартфонов и для виртуальной реальности.

Партнером ТПУ на втором треке выступит российский разработчик программной платформы интерактивной 3D-визуализации – компания UNIGINE. Разрабатывать приложения для виртуальной реальности студенты будут на 3D-движке компании.

Магистранты этой программы научатся, например, создавать реалистичные 3D-сцены, цифровые двойники производственных процессов, разрабатывать приложения виртуальной и дополненной реальности. На практике эти навыки они смогут применить для разработки виртуальных тренажеров различных ситуаций на производстве, в том числе и чрезвычайных, а также для игровой индустрии.

ИСТОЧНИК KP.RU