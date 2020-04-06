Томский вуз создал биржу для студентов, потерявших подработки из-за пандемии

6 Апр 2020 2020-04-06T12:26:22+03:00

База вакансий получила название Uniprofi и может быть распространена на все томские университеты

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Томский государственный университет провел опрос среди своих студентов и выяснил, что 90% из них заинтересованы в подработке на время самоизоляции. Чтобы поддержать студентов в это непростое время, в ТГУ создана база вакансий, на которые могут претендовать обучающиеся, – Uniprofi.

В списке предложений от вуза и его партнеров есть должности техников по сопровождению онлайн-курсов, помощников замдеканов по электронному обучению, санобработчиков, специалистов техподдержки и call-центров и другие. Сейчас идет набор почти на 200 вакансий, сообщает пресс-служба вуза.

По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, инициатива пока реализована на базе ТГУ, но в дальнейшем есть желание масштабировать ее на Большой университет Томска. Суммарно в городе 60 тысяч студентов, и большинство их них нуждается в подработках. Вузы могут быть агрегатором этого процесса и создать общую базу вакансий.

О своей готовности принять студентов на удаленную работу в своих предприятиях заявила Томская ассоциация пищевиков, а также компания-партнер ТГУ – Solagift.

ИСТОЧНИК KP.RU