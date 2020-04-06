2020-04-06T12:08:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Томская область с 6 апреля ввела обязательную изоляцию для прибывающих из Санкт-Петербурга и Москвы

Для них вводится самоизоляция по протоколу, что и для прибывших из-за рубежа
ИГОРЬ ТЮРИН
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Контроль и учет пассажиров из Москвы и Питера вводится в Томской областиКонтроль и учет пассажиров из Москвы и Питера вводится в Томской областиФото: из открытых источников
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С сегодняшнего дня местные жители, которые вернулись в регион из Санкт-Петербурга и Москвы, обязаны 14 дней оставаться на самоизоляции. Меры касаются прибывших любыми видами транспорта.

«Прибывающие в Томск жители других субъектов РФ на этот же срок будут помещены в обсерватор. Изоляция прибывших начинается с понедельника, 6 апреля», – сообщает пресс-служба облздрава.

Пассажиры авиарейсов обязали быть на двухнедельной самоизоляции. Данное решение принял оперштаб Томской области по противодействию распространения коронавируса на основании постановления № 443 регионального управления Роспотребнадзора.

В облздраве отмечают, что всем прибывшим необходимо сообщать о своем возвращении в регион, а также о месте и дате пребывания за рубежом и в РФ. Кроме того, необходимо сообщить всю контактную информацию.

За прибывшими будет установлено медицинское наблюдение. Всем будут делать тексты на коронавирусную инфекцию на десятый день после прибытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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