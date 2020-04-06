2020-04-06T11:28:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В медико-санитарной части № 2 Томска развернут респираторный госпиталь

Он предназначен для больных COVID-19
ИГОРЬ ТЮРИН
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Вирус создает новые возможности для томской медициныВирус создает новые возможности для томской медициныФото: из открытых источников
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В Томской области начинает работу стационар для приема больных с коронавирусной инфекцией, а также пациентов с респираторными заболеваниями, протекающими в тяжелой и среднетяжелой форме. Сюда же будут госпитализироваться заболевшие из группы риска: в возрасте 60+, те, кто имеет ослабленный иммунитет или тяжелые хронические заболевания.

Госпиталь развернут на базе медико-санитарной части № 2 Томска и рассчитан на 350 коек. Все койки оснащены точками подачи кислорода, а в палатах интенсивной терапии обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких и неинвазивной вентиляции легких.

Как сообщил вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, по поручению губернатора необходимое оборудование перераспределено и сконцентрировано в перепрофилированном госпитале из существующих резервов.

В ближайшее время сюда будет закуплено дополнительное оборудование за счет средств (156 млн рублей), выделенных дополнительно региону из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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