Томская пенсионерка пополнила карманы мошенников на 2 млн рублей

6 Апр 2020 2020-04-06T10:54:41+03:00

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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих северчанке 1951 года рождения.

- По предварительным данным, на сотовый телефон пенсионерки поступил звонок. Звонивший представился сотрудником одного из банков и предложил принять участие в Интернет торгах, где участники получают прибыль от разницы курса валют. После того, как женщина дала свое согласие, злоумышленники предложили осуществлять дальнейшие переговоры посредством компьютерной программы для онлайн звонков. По их указанию, потерпевшая при помощи личного кабинета несколькими партиями перечислила деньги со своего счета на реквизиты, озвученные звонившим. Однако, после выполнения всех инструкций, которые давал мошенник, личный кабинет женщины заблокировался, тогда пенсионерка рассказала о второй своей карте, открытой в другом банке. В ответ на это звонивший дал инструкции по открытию личного кабинета и перевода средств на счет платформы интернет биржи .- говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

Когда мошенники узнали, что личных средств у северчанки больше не осталось, они предложили ей подать заявку для получения кредита, аргументируя это тем, что на ее счету на интернет бирже не хватает денежных средств и сотрудники банка не могут перевести все заработанные деньги обратно их владелице. Потерпевшая выполнила все инструкции, оформила 2 кредита в разных банках на 200 000 и 300 000 рублей и перевела мошенникам. Таким образом, полная сумма ущерба составила более 2 000 000 рублей.

По данному факту сотрудниками ОМВД России УМВД России по ЗАТО Северск уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU