2020-04-06T10:08:36+03:00
Общество

Власти Томска призвали не заниматься шумным ремонтом в период самоизоляции

Горожанам приходится рассчитывать только на сознательность соседей
Антонина Ленская
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Грохот работающего перфоратора способен превратить самоизоляцию в настоящее мучение.Грохот работающего перфоратора способен превратить самоизоляцию в настоящее мучение.Фото: из открытых источников
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В период самоизоляции, связанной с угрозой распространения коронавируса, некоторые жители многоквартирных домов активно занялись ремонтом. Из-за шума страдают другие жильцы, которым приходится постоянно оставаться в четырех стенах. На горячую линию администрации Томска поступают жалобы пожилых людей и семей с маленькими детьми на то, что соседи используют дрели и перфораторы, грохочут в любое время суток.

Мэр Томска Иван Кляйн обратился к горожанам с просьбой отнестись к данной ситуации с пониманием и отложить проведение ремонта до полного снятия ограничительных мер. Однако это лишь рекомендация, поскольку запретительные меры, невзирая на режим самоизоляции, в регионе пока не приняты.

Напомним: губернатор Сергей Жвачкин принял решение сохранить ранее введенный в Томской области режим полной самоизоляции до 15 апреля. Как поясняют юристы, для тех, кто остается дома, эти дни не являются выходными или праздничными. Таким образом, строительные и шумные работы можно проводить в обычном режиме.

Что касается поющих и ругающихся в неурочное время соседей, то у каждого жильца есть право обратиться в полицию, и она обязана будет отреагировать.

Кстати, в некоторых российских регионах уже внесены поправки в местные законы об обеспечении тишины и покоя граждан, которые будут актуальны на период действия всеобщего режима самоизоляции и повышенной готовности. Так, в Московской области по решению депутатов все работы в многоквартирных домах можно проводить в будние дни не более четырех часов, в субботу – три часа. В воскресенье и праздничные дни подобные шумные работы запрещены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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