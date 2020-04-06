2020-04-06T09:48:28+03:00
Общество

Во всех школах Томска сегодня начались уроки в дистанционном формате

Занятия онлайн для учеников будут проводить свыше 4000 педагогов
Алиса Селезнева
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До 15 апреля все томские школьники будут учиться из дома.До 15 апреля все томские школьники будут учиться из дома.Фото: из открытых источников
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С понедельника начали дистанционно работать 4130 школьных педагогов и 750 педагогов в учреждениях дополнительного образования - 30% от всего педагогического состава учреждений. Совместно с институтом повышения квалификации и информационно-методическим центром для учителей ранее были проведены обучающие семинары по дистанционному образованию.

Также совместно с вузами организована работа техноволонтеров. Добровольцы помогут в установке необходимых программ, подключение к образовательным платформам, помогут учителям настроить оборудование. Планируется, что с 6 апреля образовательный процесс для большинства школьников будет налажен с помощью электронных дневников, социальных сетей, мобильных мессенджеров, а также общедоступных образовательных платформ.

- Если в семье нет компьютера, то у родителей обычно есть мобильный телефон. На случай если в семье не найдется гаджета, то педагоги будут передавать одному из родителей ребенка задания на бумаге, затем собирать для проверки. – говорится в сообщении пресс—службы мэрии.

Согласно данным мониторинга технического оснащения для организации дистанционного образования, проведенного в марте, 100% учреждений образования Томска имеют выход в интернет. Муниципальные школы оснащены более 5,5 тысячами компьютеров, в них более 2600 автоматизированных рабочих мест педагогов. Кроме того, мобильные классы - переносные боксы с возможностью доступа в интернет располагают 1650 ноутбуками и планшетами. 580 педагогов имеют персональные сайты и страницы в сети интернет.

Детские сады Томска также продолжат в течение недели работу в режиме компактных дежурных групп, организованных по заявлению родителей, занятых в сфере жизнеобеспечения города.

На время самоизоляции, все не посещающие муниципальные дошкольные учреждения освобождены от родительской платы. Для посещающих – проводятся утренние фильтры: измеряют температуру и смотрят общее самочувствие ребенка.

Свои вопросы по организации учебного процесса в учреждениях образования томичи могут задать по телефону «горячей» линии департамента образования администрации Томска 90-99-56 с 09.00 до 18.00 в будние дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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