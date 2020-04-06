Приставы приостановили работу двух деревообрабатывающих предприятий в Томской области

6 Апр 2020 2020-04-06T09:18:07+03:00

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Две организации, действующие в Шегарском районе, не устранили нарушения пожарной безопасности, выявленные в начале этого года, в связи с чем надзорный орган обратился с соответствующим требованием в суд. В ходе рассмотрения дела суд вынес решение о временном запрете на осуществление производственной деятельности предприятий. Данная мера будет действовать до вынесения вердикта по основному иску.

- Поскольку решение о запрете деятельности подлежит немедленному исполнению, сотрудники отдела судебных приставов по Шегарскому району незамедлительно выехали в с. Каргала и с. Нащеково для применения принудительных мер. Служители закона приостановили деятельность пунктов приема и отгрузки древесины, деревообрабатывающих цехов путем наложения пломб на оборудование. – сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

В целях недопущения возобновления производства судебные приставы предупредили руководителей организаций об уголовной ответственности за неисполнение решения суда по ст. 315 УК РФ.

Контроль над исполнением данного предписания будет производиться ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU