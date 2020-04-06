2020-04-06T09:03:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В 918 томских многоэтажках за минувшие выходные проведена дезинфекция

Качество уборки контролируют жильцы и районные администрации
Алиса Селезнева
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Санитарная обработка подъездов должна вестись регулярно.Санитарная обработка подъездов должна вестись регулярно.Фото: из открытых источников
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Как сообщает пресс—служба мэрии, в выходные дни УК и ТСЖ провели дезинфекцию мест общего пользования в 918 многоквартирных домах Томска.

В частности дезинфекция проведена по адресам: ул. Лесотехническая 5а, Савиных, 13, Елизаровых, 27, 50, Учебная, 10, Красноармейская, 135, Дзержинского, 31б, пр.Фрунзе,119-е, ул.Алтайская,97/1, Беленца,19 , Гагарина,2а, Советская,9, Пушкина,27а, Партизанская,3а, пер.Вагонный,6 и др. По обращениям томичей на «горячую линию» качество санитарной обработки подъездов было выборочно проверено сотрудниками районных администраций.

Напомним, дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах проводится в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, влажная уборка в подъездах жилых многоквартирных домов должна включать в себя дезинфекцию ручек дверей, кнопок домофонов, лифтов, поручней, перил и других контактных поверхностей.

Городские власти напоминают томичам: если санитарная обработка в местах общего пользования в вашем доме не производится, следует звонить по телефонам «горячих линий», указанным на официальном сайте администрации Томска: https://www.admin.tomsk.ru/pgs/c7j

ИСТОЧНИК KP.RU

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