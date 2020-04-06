Готовимся к дачному сезону: томичи могут прослушать онлайн-курс о секретах хорошего урожая

6 Апр 2020 2020-04-06T07:45:19+03:00

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Томский государственный университет в онлайн-формате организовал лекции о современном органическом земледелии и экологически грамотном домашнем хозяйстве. Автор курса – доктор биологических наук, профессор Биологического института ТГУ Андрей Сергеевич Бабенко.

Занятия будут проходить в группе проекта «Открытый университет» в социальной сети ВКонтакте и на сайте. Первая лекция уже состоялась 4 апреля и была посвящена теме «Современное органическое земледелие: рациональное землепользование». Ученый-биолог рассказал слушателям о пользе органических продуктов, следует ли отказываться от минеральных удобрений и химических средств защиты растений. Следующая лекция состоится 7 апреля, во вторник с 18.00 – 18.40, на ней можно будет узнать об основах технологии вермикомпостирования и использования таких удобрений на грядках.

11 апреля, суббота: 15.00 – 15.40 состоится занятие: «Экологически грамотное хозяйство: что и как выращивать на загородном участке, как убирать и хранить». 14 апреля, вторник: 18.00 – 18.40 , пройдет лекция «Экологически грамотное хозяйство: экономное использование ресурсов».

За 10 минут до начала каждой лекции в группе "Открытого университета" будет публиковаться пост со ссылкой, переход по которой подключает пользователя к сервису Zoom. Этот сервис необходимо установить заранее на компьютер, ноутбук, смартфон и пр. Инструкции о том, как это можно сделать, и расписание лекций доступны по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU