2020-04-06T07:26:16+03:00
Происшествия

Часть стены северской клинической больницы обрушилась сегодня утром

Обошлось без пострадавших
Елена Реутова
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Очевидцы сообщают об обрушении выступающей части стены больницы в СеверскеОчевидцы сообщают об обрушении выступающей части стены больницы в СеверскеФото: из открытых источников
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Утром в понедельник, 6 апреля, обрушилась часть стены над входом в корпус терапевтического отделения клинической больницы города Северска в Томской области. По сообщениям очевидцев, пострадала кирпичная кладка кровли здания, сделанная по типу козырька.

Ремонт кровли в этом корпусе проводился в 2009 году. Кроме этого в здании, построенном в 1956 году, в котором и произошел инцидент, за годы эксплуатации проводился только ремонт внутренних помещений.

Как сообщил главный врач больницы Александр Маевский, пострадавших нет. Причина выясняется.

- По словам инженеров, опасности дальнейшего разрушения нет До получения результатов экспертизы учреждение продолжит работать, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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