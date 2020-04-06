Более 670 тысяч рублей мошенники похитили у томича
Потерпевшему, мужчине 1959 года рождения, поступил звонок на телефон. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что банковский счет мужчины подвергся «хакерским атакам». Для того чтобы обеспечить сохранность денежных средств, их нужно перевести на другой счет. Следуя указаниям злоумышленников, мужчина снял денежные средства со своих счетов, а также взял кредит в банке, средства с которого также перевел злоумышленникам. Таким образом, у мужчины было похищено более 670 тысяч рублей.
По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
УМВД России по Томской области рекомендует не отвечать звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7495…..или +7499…. И напоминает: если «работник банка» по телефону просит сообщить номер банковской карты, код на обратной стороне карты, смс-пароли и коды, поступившие на телефон, – не верьте, это мошенники!
ИСТОЧНИК KP.RU