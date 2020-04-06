2020-04-06T06:24:12+03:00
Происшествия

Более 670 тысяч рублей мошенники похитили у томича

Предлогом, в который поверил пострадавший, стало обеспечение безопасности денежных средств
Елена Реутова
Поделиться:
Мошенники придумывают все новые уловкиМошенники придумывают все новые уловкиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Потерпевшему, мужчине 1959 года рождения, поступил звонок на телефон. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что банковский счет мужчины подвергся «хакерским атакам». Для того чтобы обеспечить сохранность денежных средств, их нужно перевести на другой счет. Следуя указаниям злоумышленников, мужчина снял денежные средства со своих счетов, а также взял кредит в банке, средства с которого также перевел злоумышленникам. Таким образом, у мужчины было похищено более 670 тысяч рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

УМВД России по Томской области рекомендует не отвечать звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7495…..или +7499…. И напоминает: если «работник банка» по телефону просит сообщить номер банковской карты, код на обратной стороне карты, смс-пароли и коды, поступившие на телефон, – не верьте, это мошенники!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Северские спасатели вызволили косулю, застрявшую в металлической ограде
В Томской области самое дешевое в Сибири сливочное масло
Готовимся к дачному сезону: томичи могут прослушать онлайн-курс о секретах хорошего урожая
Часть стены северской клинической больницы обрушилась сегодня утром
Лед тронулся: на Оби в Томской области начался ледоход
Более 670 тысяч рублей мошенники похитили у томича
Психологическую помощь в условиях самоизоляции томичи могут получить по телефону
Работодателей Томска просят подавать сведения об изменениях в штатной структуре
Коронавирус в Томске, последние новости на 6 апреля 2020 года: новых случаев заболевания не зафиксировано
Пассажиров авиарейсов Москва-Томск ждет двухнедельная изоляция: решение принято
Томича, прибывшего в родной город из-за заграницы принудительно поместили в обсерватор
Пассажиры, прилетающие в Томск из Москвы, могут попасть под двухнедельную самоизоляцию
Мошенники «повесили» на доверчивую томичку кредит в 650 тыс. рублей
Работающие томские пенсионеры старше 65 лет могут уйти на больничный до 19 апреля
Коронавирус в Томске, последние новости на 5 апреля 2020 года: Ситуация в регионе остается стабильной
Рынки выходного дня продолжают работать в Томской области
Оформить подписку на любимые издания в Томске можно, не выходя из дома
Главный педиатр Томской области рассказала об особенностях коронавируса у детей
Коронавирус в Томске, последние новости на 4 апреля 2020 года: до 15 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции
Импульсный электронный ускоритель, сделанный в Томском политехе, может обеззараживать воздух и воду
Томск – Новосибирск: поезд отменяется на неопределенный срок
В Томске пенсионерка, нарушившая карантинный режим, помещена в медицинское учреждение
Оскорбление судьи и государственного обвинителя дорого обойдется томичу
В Томской области обитают 11 новых видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ