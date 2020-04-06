Психологическую помощь в условиях самоизоляции томичи могут получить по телефону

6 Апр 2020 2020-04-06T05:56:55+03:00

Людям трудно сохранять спокойствие, когда они не понимают, как обезопасить себя и близких.

«Горячая линия» будет работать по будням в рабочее время

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Муниципальный центр профилактики и социальной адаптации «Семья» открыл «горячую линию» для томичей, находящихся в самоизоляции.

- В связи с распространением коронавирусной инфекции людям трудно сохранять спокойствие: когда человек не понимает, как строить планы на будущее, как обезопасить себя и близких. Консультации на «горячей линии» проводят квалифицированные специалисты, которые окажут всем обратившимся психологическую помощь в сложной ситуации, - рассказала руководитель Центра «Семья» Татьяна Запасная.

Задать свои вопросы и получить психологическую поддержку специалистов горожане смогут по номеру «горячей линии» - 72-02-09 в будние дни с 9.00 до 18.00.

Еще один проект центра «Семья», направленный на психологическую поддержку в условиях самоизоляции - «Жизнь в семье в условиях карантина». Каждый понедельник в 19.00 будут проходить видеоконференции в формате живого общения с психологом Центра Евгенией Медведевой. Первая онлайн-встреча пройдет уже сегодня, 6 апреля в 19.00. Она будет посвящена ответственности и возможностям в общении с близкими людьми, как соблюсти личные границы членов семьи и многом другом.

Чтобы подключиться к трансляции необходимо перейти по ссылке: https://zoom.us/j/4752126054, скачать и запустите программу ZOOM и нажать кнопку «войти в конференцию». Для идентификации нужно ввести код 4752126054 и свое имя.

ИСТОЧНИК KP.RU