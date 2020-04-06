2020-04-06T05:13:07+03:00
Общество

Работодателей Томска просят подавать сведения об изменениях в штатной структуре

Эти данные позволят при необходимости принять меры по поддержке занятости
Елена Реутова
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Рынок труда переживает непростые временаРынок труда переживает непростые временаФото: из открытых источников
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Среди самых острых последствия распространения коронавирусной инфекции – ситуация, складывающаяся на рынке труда. Большое количество организаций сегодня приостановила свою деятельность или работает не в полном объеме. В этих условиях Минтруд России запустил оперативный мониторинг рынка труда. Работодатели Томской области в режиме онлайн могут подать сведения о планируемых изменениях в оргштатной структуре своей организации в онлайн формате. Подобный формат позволит упростить и ускорить сбор данных от работодателей и своевременно принимать меры по поддержки бизнеса.

- Онлайн-отчетность поможет оценить ситуацию на региональном рынке труда в режиме реального времени, использовать данные для анализа, чтобы при необходимости принять меры по поддержке занятости, - сообщила начальник областного департамента труда и занятости Светлана Грузных.

Подать сведения можно через портал «Работа в России». Работодатели могут по определенной форме предоставить информацию о численности работников, находящихся на временной удаленной работе, работающих неполный рабочий день, находящихся в простое, в отпусках без сохранения заработной платы, предполагаемых к увольнению и др.

Жители региона, в свою очередь, могут также дистанционно сообщить о нарушении своих трудовых прав в инспекцию труда с помощью сервиса Онлайнинспекция.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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