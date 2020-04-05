Коронавирус в Томске, последние новости на 6 апреля 2020 года: новых случаев заболевания не зафиксировано

5 Апр 2020 2020-04-05T20:58:53+03:00

Томичей призывают по возможности оставаться дома Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 6 апреля 2020 года

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На сегодняшний день, 6 апреля, новых подтвержденных диагнозов на коронавирусную инфекцию в Томской области не зафиксировано.

В больнице №3 Томска находятся 18 пациентов: у 11-ти диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у семи ПЦР-тесты в работе, - сообщил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.

В детской инфекционной больнице имени Сибирцева — 12 пациентов: у восьми диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе.

В Томской области по-прежнему два пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба больных изолированы.

Решением губернатора до 15 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. Штаб по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области просит жителей не выходить из дома без особой необходимости и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

ИСТОЧНИК KP.RU