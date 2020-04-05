Коронавирус в Томске, последние новости на 6 апреля 2020 года: новых случаев заболевания не зафиксировано
На сегодняшний день, 6 апреля, новых подтвержденных диагнозов на коронавирусную инфекцию в Томской области не зафиксировано.
В больнице №3 Томска находятся 18 пациентов: у 11-ти диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у семи ПЦР-тесты в работе, - сообщил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.
В детской инфекционной больнице имени Сибирцева — 12 пациентов: у восьми диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе.
В Томской области по-прежнему два пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба больных изолированы.
Решением губернатора до 15 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. Штаб по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области просит жителей не выходить из дома без особой необходимости и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
ИСТОЧНИК KP.RU