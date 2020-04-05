Томича, прибывшего в родной город из-за заграницы принудительно поместили в обсерватор
УМВД России по Томской области продолжает реализовывать комплекс мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.
Сотрудниками ГИБДД 4 апреля при проверке документов был установлен житель областного центра 1970 года рождения, который 2 апреля 2020 года пересек государственную границу Российской Федерации, а затем через Новосибирск, прибыл в Томск
На место незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи для осмотра данного гражданина, а также всех пассажиров автобуса, с которыми он прибыл из Новосибирска.
В соответствии с постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9, мужчине было предложено добровольно направиться в обсервацию, однако он отказался.
Главным государственным врачом Томской области в суд направлен административный иск о принудительном помещении прибывшего из-за границы мужчины в обсервацию, который судом удовлетворен и мужчина принудительно помещен в обсервацию на территории Томской области. Выездное заседание суда состоялось прямо на улице.
В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU