Пассажиры, прилетающие в Томск из Москвы, могут попасть под двухнедельную самоизоляцию

5 Апр 2020 2020-04-05T09:15:05+03:00

Из аэропорта в обсерватор могут отправиться иногородние пассажиры. Фото: из открытых источников

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В настоящее время органы Роспотребнадзора прорабатывают подготовку нормативного акта о самоизоляции пассажиров, прилетающих в наш регион из Москвы – сообщает Оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Томской области.

Предположительно, нововведение вступит в силу, начиная с ближайшего вторника, 7 апреля. Томичи, прилетевшие из столицы, могут попасть под двухнедельную самоизоляцию на дому, а иногородние (не жители Томской области) будут помещаться на 14 дней в обсерватор. В этой связи региональный оперативный штаб обращается c просьбой к авиапассажирам учесть возможные обстоятельства при планировании перелетов.

Напомним, в связи с пандемией коронавирусной инфекции с сегодняшнего дня, 4 апреля, Россия временно приостанавливает пассажирское международное авиасообщение. Кроме того, авиакомпании снижают количество внутренних рейсов из-за пандемии и резко упавшего спроса на билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU