Пассажиры, прилетающие в Томск из Москвы, могут попасть под двухнедельную самоизоляцию
В настоящее время органы Роспотребнадзора прорабатывают подготовку нормативного акта о самоизоляции пассажиров, прилетающих в наш регион из Москвы – сообщает Оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Томской области.
Предположительно, нововведение вступит в силу, начиная с ближайшего вторника, 7 апреля. Томичи, прилетевшие из столицы, могут попасть под двухнедельную самоизоляцию на дому, а иногородние (не жители Томской области) будут помещаться на 14 дней в обсерватор. В этой связи региональный оперативный штаб обращается c просьбой к авиапассажирам учесть возможные обстоятельства при планировании перелетов.
Напомним, в связи с пандемией коронавирусной инфекции с сегодняшнего дня, 4 апреля, Россия временно приостанавливает пассажирское международное авиасообщение. Кроме того, авиакомпании снижают количество внутренних рейсов из-за пандемии и резко упавшего спроса на билеты.
ИСТОЧНИК KP.RU