Мошенники «повесили» на доверчивую томичку кредит в 650 тыс. рублей

5 Апр 2020 2020-04-05T05:45:48+03:00

Сотрудники банков никогда не просят сообщать смс-коды Фото: из открытых источников

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В УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих жительнице областного центра.

- По предварительным данным, потерпевшей поступило несколько звонков с номеров «+7495…», неизвестные, представившись сотрудниками банка, пояснили, что на женщину пытаются оформить кредит. Для того чтобы заблокировать данные действия, неизвестные предложили потерпевшей продиктовать данные банковской карты, а также сообщить информацию, приходящую в смс-сообщениях. Женщина выполнила указания злоумышленников, тем самым на нее был оформлен кредит на сумму 650 000 рублей. – говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

УМВД России по Томской области рекомендует не отвечать звонки, поступающие с незнакомых номеров, начинающихся на +7495…..или +7499…

Если «работник банка» по телефону просит сообщить номер банковской карты, код на обратной стороне карты, смс-пароли и коды, поступившие на телефон, – Не верьте, это мошенники! Помните, сотрудники банков никогда не просят предоставить данные сведения. Если Вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк и полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU