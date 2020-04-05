Работающие томские пенсионеры старше 65 лет могут уйти на больничный до 19 апреля

5 Апр 2020 2020-04-05T05:13:04+03:00

Люди старше 65 в зоне особого риска по коронавирусу. Фото: из открытых источников

Такая возможность есть у тех, чья деятельность не предполагает «удаленку»

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Как говорится в сообщении Томского отделения фонда социального страхования, работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от них заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования

- В условиях пандемии мы должны обеспечить людям пожилого возраста возможность остаться в режиме самоизоляции. Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома. Чтобы обеспечить права граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, реализована возможность для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих граждан старше 65 - цитирует пресс-служба регионального ФСС слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69961,65 рублей в месяц).

Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности. Напомним, ранее Минтрудом совместно с Фондом социального страхования был реализован механизм дистанционного назначения пособия по временной нетрудоспособности лицам, вернувшимся из-за рубежа и совместно проживающим с ними гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU