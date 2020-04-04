2020-04-04T21:02:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 5 апреля 2020 года: Ситуация в регионе остается стабильной

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 5 апреля 2020 года
Елена Реутова
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Новых заражений в Томской области нет.Новых заражений в Томской области нет.Фото: из открытых источников
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На сегодняшний день, 5 апреля, новых подтвержденных диагнозов на коронавирусную инфекцию в Томской области не зафиксировано.

- На сегодняшний день в больнице №3 Томска находятся 15 пациентов: у 11-ти диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе, - сообщил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.

В Северске сейчас один пациент, его диагноз на коронавирус отрицательный. В детской инфекционной больнице имени Сибирцева находятся 12 пациентов: у восьми диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе.

В Томской области по-прежнему два пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба заболевших изолированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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