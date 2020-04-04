Коронавирус в Томске, последние новости на 5 апреля 2020 года: Ситуация в регионе остается стабильной

4 Апр 2020 2020-04-04T21:02:34+03:00

Новых заражений в Томской области нет. Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 5 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

На сегодняшний день, 5 апреля, новых подтвержденных диагнозов на коронавирусную инфекцию в Томской области не зафиксировано.

- На сегодняшний день в больнице №3 Томска находятся 15 пациентов: у 11-ти диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе, - сообщил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.

В Северске сейчас один пациент, его диагноз на коронавирус отрицательный. В детской инфекционной больнице имени Сибирцева находятся 12 пациентов: у восьми диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе.

В Томской области по-прежнему два пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба заболевших изолированы.

ИСТОЧНИК KP.RU