Коронавирус в Томске, последние новости на 5 апреля 2020 года: Ситуация в регионе остается стабильной
На сегодняшний день, 5 апреля, новых подтвержденных диагнозов на коронавирусную инфекцию в Томской области не зафиксировано.
- На сегодняшний день в больнице №3 Томска находятся 15 пациентов: у 11-ти диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе, - сообщил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.
В Северске сейчас один пациент, его диагноз на коронавирус отрицательный. В детской инфекционной больнице имени Сибирцева находятся 12 пациентов: у восьми диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе.
В Томской области по-прежнему два пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба заболевших изолированы.
ИСТОЧНИК KP.RU