2020-04-04T07:24:55+03:00
Общество

Рынки выходного дня продолжают работать в Томской области

Законность этого подтверждает Министерство промышленности и торговли РФ
Антонина Ленская
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Предприятия, связанные с пищевой промышленностью, работают, в том числе продуктовые рынки.Предприятия, связанные с пищевой промышленностью, работают, в том числе продуктовые рынки.Фото: из открытых источников
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Рынки выходного дня продолжат работать в Томской области, несмотря на режим всеобщей самоизоляции, введенный губернатором региона с 31 марта по 14 апреля. Это не является карантином, однако власти настоятельно рекомендуют соблюдать определенные ограничения.

Выступая в эфире телеканала «Россия 24», заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр подчеркнул: продукты в Томскую область доставляются в срок. Границы региона не закрыты, грузы привозят в обычном порядке. Все предприятия, связанные с пищевой промышленностью, работают, в том числе и продуктовые рынки.

Минпромторгом и Минсельхозом рекомендовано сохранение работы продовольственных рынков и рынков выходного дня. Причем мы должны сделать это массово. Если мы ограничим доставку продуктов и сосредоточим в одних магазинах, то не будет возможности рассредоточиться, получится скопление людей. Поэтому они должны работать, но каждый рынок выбирает свой режим, – сказал вице-губернатор.

Накануне глава Минпромторга России Денис Мантуров направил руководителям регионов РФ указания, касающиеся работы торговли на время действия ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Согласно документу регионы должны обеспечить «беспрепятственный проезд транспорта, осуществляющего перевозку всех товаров, прежде всего продовольственных товаров и товаров первой необходимости, а также следующего на погрузку указанными товарами».

Как сообщает «Интерфакс», отдельные субъекты вводят собственные требования к формам пропуска на транспорт, и это блокирует перевозки торговых операторов, в том числе федеральных. В некоторых регионах не пропускают транспорт, перевозящий заказы из интернет-магазинов, а в соответствии с распоряжением правительства дистанционная торговля продовольственными и непродовольственными товарами на время ограничений из-за коронавируса допускается, напомнил глава Минпромторга.

В документе даны указания региональным властям, которые обязаны разъяснить гражданам, органам местного самоуправления и торговым организациям, что работа и посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, а также рынков и ярмарок допускается. Это позволит снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах «у дома» и рассредоточить людей по разным торговым форматам. При этом во всех без исключения предприятиях торговли необходимо обеспечить соблюдение санитарных требований и принципов социальной дистанции между людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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