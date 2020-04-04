Оформить подписку на любимые издания в Томске можно, не выходя из дома
В условиях самоизоляции, когда возможности выхода из дома ограничены, подписка обретает новое значение. В печатных изданиях можно найти мнения экспертов, интересные истории, полезную информацию о том, как себя обезопасить от заражения и многое другое.
Для того, чтобы подписка была комфортной, «Почта России» предлагает воспользоваться электронным сервисом и не выходя из дома оформить подписку на второе полугодие 2020 года и оставшиеся месяцы первого полугодия.
Томичи и жители области могут не только сами подписаться онлайн на любимые периодические печатные издания, но и оформить подписку для родных и друзей на почтовый адрес в любом регионе России. Для этого необходимо указать фамилию, имя, отчество и точный адрес получателя на сайте «Почты России» или в мобильном приложении «Почты России» и здесь же произвести оплату с банковской карты.
ИСТОЧНИК KP.RU