Главный педиатр Томской области рассказала об особенностях коронавируса у детей

4 Апр 2020 2020-04-04T06:20:10+03:00

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Главный педиатр Департамента здравоохранения Томской области Светлана Рубейкина рассказала об особенностях работы детских садов в условиях самоизоляции и профилактике коронавируса у детей.

По ее словам, дети до 16 лет, как правило, реже болеют коронавирусной инфекцией, и переносят ее в легкой или среднетяжелой форме. Тяжелые пациенты среди детей – редкость, хотя и такие, к сожалению, есть. Это связано с тем, что у ребятишек меньше сопутствующих хронических заболеваний.

Опасность в том, что при протекании в легкой форме симптомы коронавирусной инфекции похожи на проявления обычного ОРЗ. Если не знать о контакте с зараженным и не проводить исследования, перепутать их очень легко. Но при этом ребенок может заразить старшего члена семьи. Поэтому режим самоизоляции важен даже детей.

Ответила Светлана Рубейкина и на вопрос, который сейчас задают многие родители: нужно ли будет предоставить справку от врача в детский сад после окончания режима самоизоляции.

- После ее окончания дети должны приходить без каких-либо справок. Единственное исключение – те малыши, которые вернулись из зарубежной поездки или контактировали со взрослыми, которые недавно были за границей. Им нужна справка с отрицательными результатами исследования на коронавирусную инфекцию. Все остальные приходят на общих основаниях, - отметила главный педиатр региона.

Во время самоизоляции родители должны обеспечить безопасные условия нахождения детей дома. Прежде всего, по словам Светланы Рубейкиной, это ежедневная влажная уборка и проветривания.

- Проветривание помещения нужно проводить не менее 2-3 раз в день. Одев ребенка и выйдя на балкон можно организовать большое сквозное проветривание. Однако после этого важно все закрыть, дождаться, пока помещение квартиры нагреется, и только потом раздевать ребенка, - обращает внимание главный педиатр. - Либо можно проветривать комнаты по отдельности.

ИСТОЧНИК KP.RU