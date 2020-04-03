Коронавирус в Томске, последние новости на 4 апреля 2020 года: в работе тесты 12 госпитализированных томичей

3 Апр 2020 2020-04-03T20:57:21+03:00

Ситуация в Томской области остается стабильной Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 4 апреля 2020 года

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На сегодняшний день, 4 апреля, новых подтвержденных диагнозов на коронавирусную инфекцию в Томской области нет.

В инфекционных отделениях Томска лечение проходят 31 человек: 16 — в больнице №3, 15 — в детской инфекционной больнице имени Сибирцева. В Северске — один человек. У 19-ти пациентов тесты отрицательные, остальные в работе.

В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.

ИСТОЧНИК KP.RU