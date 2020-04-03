2020-04-03T20:57:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 4 апреля 2020 года: в работе тесты 12 госпитализированных томичей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 4 апреля 2020 года
Елена Реутова
Поделиться:
Ситуация в Томской области остается стабильнойСитуация в Томской области остается стабильнойФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На сегодняшний день, 4 апреля, новых подтвержденных диагнозов на коронавирусную инфекцию в Томской области нет.

В инфекционных отделениях Томска лечение проходят 31 человек: 16 — в больнице №3, 15 — в детской инфекционной больнице имени Сибирцева. В Северске — один человек. У 19-ти пациентов тесты отрицательные, остальные в работе.

В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Томске, последние новости на 4 апреля 2020 года: в работе тесты 12 госпитализированных томичей
Импульсный электронный ускоритель, сделанный в Томском политехе, может обеззараживать воздух и воду
Томск – Новосибирск: поезд отменяется на неопределенный срок
В Томске пенсионерка, нарушившая карантинный режим, помещена в медицинское учреждение
Оскорбление судьи и государственного обвинителя дорого обойдется томичу
В Томской области обитают 11 новых видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ
Томский краеведческий музей осветился синими огнями
Томичей зовут создавать памятники и арт-объекты для оформления города
Онлайн-встречи с представителями томского вуза посмотрели школьники из разных стран мира
Сорок тысяч масок ежедневно: томские швейники мобилизовали ресурсы
С начала года свыше 300 томичей были покусаны животными
Режим самоизоляции в Томской области: полиция продолжает проверки
Томский холдинг занял 100-е место в списке российских строительных компаний
В Томске дезинфицируют остановочные павильоны и подземные переходы
Томские приставы взыскали долг с «автоподставщика»
Томский государственный университет возобновит занятия с 6 апреля
В Томской области раньше обычных сроков «проснулись» клещи
Выплата социальных пособий для семей с детьми в Томской области будет продлена автоматически
Более 400 шахматистов из России и Казахстана собрал томский интернет-турнир
240 организаций вошли в перечень системообразующих предприятий Томской области
Покупка обуви в соцсети привела томича в лапы мошенников
Более 7,5 тысяч человек заболели за неделю ОРВИ и гриппом в Томской области
Для получения федеральной поддержки работодателей Томска призывают зарегистрироваться на общероссийском портале
Коронавирус в Томске, последние новости на 3 апреля 2020 года: новых подтвержденных диагнозов нет
В период самоизоляции в Томске парки и скверы закрыты для посещения
Городская среда Томской области стала более благоприятной