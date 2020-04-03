Коронавирус в Томске, последние новости на 4 апреля 2020 года: в работе тесты 12 госпитализированных томичей
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 4 апреля 2020 года
Ситуация в Томской области остается стабильнойФото: из открытых источников
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На сегодняшний день, 4 апреля, новых подтвержденных диагнозов на коронавирусную инфекцию в Томской области нет.
В инфекционных отделениях Томска лечение проходят 31 человек: 16 — в больнице №3, 15 — в детской инфекционной больнице имени Сибирцева. В Северске — один человек. У 19-ти пациентов тесты отрицательные, остальные в работе.
В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.
ИСТОЧНИК KP.RU