2020-04-03T11:12:40+03:00
Общество

Сорок тысяч масок ежедневно: томские швейники мобилизовали ресурсы

Три десятка местных предприятий наладили выпуск защитных изделий
Антонина Ленская
Поделиться:
Даже в непростой санэпидемической ситуации модницы найдут возможность пощеголять.Даже в непростой санэпидемической ситуации модницы найдут возможность пощеголять.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Томские швейные предприятия ежедневно изготавливают более 40 тысяч защитных немедицинских масок многоразового использования. В регионе их производят уже 30 организаций, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего за период действия санитарно-противоэпидемических мероприятий против распространения коронавируса выпущено более 200 тысяч масок. Местные предприятия шьют маски из хлопчатобумажной ткани (бязь, трикотаж) и нетканых материалов (спанбонд), в основном под заказ для организаций Томской области и соседних регионов, включая учреждения здравоохранения, торговли и промышленности.

Стоимость одной многоразовой маски колеблется в пределах от 20 до 70 рублей, хотя в розничной продаже есть и более дорогостоящие изделия. Например, некоторые ателье предлагают «штучный товар» ценой до 200 рублей и даже предлагают нанести рисунок по желанию заказчика.

-Предприятия мобилизовались и наладили производство масок очень оперативно, – подчеркнул сегодня заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр. – Зная объем и учитывая повышенный спрос на эти изделия, мы должны закрыть потребность в течение одной-двух недель. Постепенно по многоразовым немедицинским защитным маскам регион выйдет на полное самообеспечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томск – Новосибирск: поезд отменяется на неопределенный срок
В Томске пенсионерка, нарушившая карантинный режим, помещена в медицинское учреждение
Оскорбление судьи и государственного обвинителя дорого обойдется томичу
В Томской области обитают 11 новых видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ
Томский краеведческий музей осветился синими огнями
Томичей зовут создавать памятники и арт-объекты для оформления города
Онлайн-встречи с представителями томского вуза посмотрели школьники из разных стран мира
Сорок тысяч масок ежедневно: томские швейники мобилизовали ресурсы
С начала года свыше 300 томичей были покусаны животными
Режим самоизоляции в Томской области: полиция продолжает проверки
Томский холдинг занял 100-е место в списке российских строительных компаний
В Томске дезинфицируют остановочные павильоны и подземные переходы
Томские приставы взыскали долг с «автоподставщика»
Томский государственный университет возобновит занятия с 6 апреля
В Томской области раньше обычных сроков «проснулись» клещи
Выплата социальных пособий для семей с детьми в Томской области будет продлена автоматически
Более 400 шахматистов из России и Казахстана собрал томский интернет-турнир
240 организаций вошли в перечень системообразующих предприятий Томской области
Покупка обуви в соцсети привела томича в лапы мошенников
Более 7,5 тысяч человек заболели за неделю ОРВИ и гриппом в Томской области
Для получения федеральной поддержки работодателей Томска призывают зарегистрироваться на общероссийском портале
Коронавирус в Томске, последние новости на 3 апреля 2020 года: новых подтвержденных диагнозов нет
В период самоизоляции в Томске парки и скверы закрыты для посещения
Городская среда Томской области стала более благоприятной