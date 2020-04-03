Сорок тысяч масок ежедневно: томские швейники мобилизовали ресурсы

3 Апр 2020 2020-04-03T11:12:40+03:00

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Томские швейные предприятия ежедневно изготавливают более 40 тысяч защитных немедицинских масок многоразового использования. В регионе их производят уже 30 организаций, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего за период действия санитарно-противоэпидемических мероприятий против распространения коронавируса выпущено более 200 тысяч масок. Местные предприятия шьют маски из хлопчатобумажной ткани (бязь, трикотаж) и нетканых материалов (спанбонд), в основном под заказ для организаций Томской области и соседних регионов, включая учреждения здравоохранения, торговли и промышленности.

Стоимость одной многоразовой маски колеблется в пределах от 20 до 70 рублей, хотя в розничной продаже есть и более дорогостоящие изделия. Например, некоторые ателье предлагают «штучный товар» ценой до 200 рублей и даже предлагают нанести рисунок по желанию заказчика.

-Предприятия мобилизовались и наладили производство масок очень оперативно, – подчеркнул сегодня заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр. – Зная объем и учитывая повышенный спрос на эти изделия, мы должны закрыть потребность в течение одной-двух недель. Постепенно по многоразовым немедицинским защитным маскам регион выйдет на полное самообеспечение.

ИСТОЧНИК KP.RU