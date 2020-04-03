2020-04-03T10:20:43+03:00
Общество

С начала года свыше 300 томичей были покусаны животными

В том числе, пять человек пострадали от диких представителей местной фауны
Алиса Селезнева
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Роспотребнадзор напоминает: бешенство - смертельно опасная болезнь.Роспотребнадзор напоминает: бешенство - смертельно опасная болезнь.Фото: из открытых источников
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Как сообщает региональный Роспотребнадзор, за январь-февраль текущего года от укусов животными пострадало 322 жителя Томской области. В 2019 году от укусов «братьев меньших» пострадало в регионе 2578 человек, из них 67 – от диких животных.

Специалисты ведомства напоминают, что укус собаки, кошки или дикого животного может являться причиной возникновения особо опасной инфекционной болезни - бешенства (гидрофобии). Заболевание характеризуется проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, судорогами мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, слюнотечением, и приводит к смерти.

Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

Бешенство регистрируется практически у всех представителей животного мира, как у домашних (собаки, кошки, коровы, лошади), так и у диких животных (лисы, еноты, ежики и др.). Основным резервуаром вируса в природе являются волки, лисицы, шакалы.

- Единственным способом, которым можно предотвратить развитие бешенства является курс лечебно - профилактических прививок. Все пострадавшие от укусов, оцарапывания и ослюнения животным для проведения курса антирабических прививок должны немедленно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства. Ппрививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от полиса обязательного медицинского страхования. В практике применяется вакцина, которая практически не дает осложнений и вырабатывает высокий уровень иммунитета – говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

Напомним,в Томске действуют 5 центров антирабической помощи на базе поликлиника № 3 (Розы Люксембург, 39); Больницы скорой медицинской помощи (Рабочая, 21); МСЧ № 2 (Бела Куна, 3); горбольницы № 3 (Нахимова, 3). 19 центров действуют на базе районных больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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