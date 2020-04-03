2020-04-03T09:54:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Томской области: полиция продолжает проверки

Стражи порядка не снижают бдительности в городах и районах
Антонина Ленская
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Полиция призывает внимательно относиться к информации, публикуемой в сети Интернет и мессенджерах.Полиция призывает внимательно относиться к информации, публикуемой в сети Интернет и мессенджерах.Фото: из открытых источников
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Областное УМВД продолжает ежедневные проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции, которые введены в регионе для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Они проводятся сотрудниками полиции совместно с представителями органов исполнительной власти и Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки проверено по месту пребывания около 600 граждан, выявлено 5 нарушений карантинного режима (за весь период проверочных мероприятий – 29 нарушений). Проверено более 400 заведений на предмет соблюдения запрета деятельности, установленного администрацией Томской области. Так, 2 апреля в селе Кривошеино, стражами порядка выявлен индивидуальный предприниматель, в отношении которого составлен административный протокол по статье 19.1 КоАП РФ. Всего за обозначенный период выявлено 4 нарушения.

– Во взаимодействии с подразделениями Управления Росгвардии по Томской области увеличено количество наружных нарядов для реализации комплекса мероприятий, направленных на поддержание правопорядка в общественных местах, а также проведения разъяснительных бесед с гражданами, – говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Напомним, что за распространение в СМИ и сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации (под видом достоверных сообщений), создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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