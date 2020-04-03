2020-04-03T09:45:33+03:00
Недвижимость

Томский холдинг занял 100-е место в списке российских строительных компаний

Единый ресурс застройщиков опубликовал ТОП по текущему строительству жилья
Антонина Ленская
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Российский Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) опубликовал ТОП строительных компаний РФ по текущему строительству на 1 апреля 2020 года. Среди 2 750 застройщиков, внесенных в список, ОАО «Томская домостроительная компания» поднялось на 100-е место.

По данным сайта ЕРЗ, сейчас подразделениями ТДСК строится 180 406 квадратных метров площади в Томской и Новосибирской областях: это пять жилых комплексов и 11 многоквартирных домов. В своем рейтинге Единый ресурс застройщиков присвоил томскому предприятию высокий балл 4,5 (рейтинг ЕРЗ – показатель соблюдения декларируемого срока ввода жилья в эксплуатацию и/или передачи квартир дольщикам; рассчитывается в диапазоне от 0 до 5). Отметим, что на 1 марта 2020 года строительный холдинг занимал в списке 102-ю строчку.

Второе место среди застройщиков региона (356-е в ТОП по России) занимает ООО «Томская промышленно-строительная компания», которое застраивает 63 176 кв. м жилья. Замыкает тройку лидеров, как и в прошлом месяце, МУП «Томскстройзаказчик», где строится 13 100 жилых «квадратов» (1323-е место в общем списке).

ТОП российских застройщиков возглавляет Группа ПИК (Москва), которая сохранила первое место в ранжировании. Объем текущего строительства у лидера рынка составляет 6 684 986 кв. метров площади. В строительстве находятся 53 жилых комплекса, включая 296 многоквартирных домов и три дома с апартаментами. Рейтинг компании остался на уровне 3,5.

Второе место по-прежнему занимает Группа ЛСР с объемом текущего жилищного строительства 3 278 243 кв. м. Замыкает тройку лидеров, как и в предыдущем ранжировании, Холдинг Setl Group (2 612 968 кв. м строящегося жилья). Офисы этих двух застройщиков находятся в Санкт-Петербурге.

Всего десятка крупнейших застройщиков на 1 апреля 2020 года возводит 20,20 млн кв. м жилья, или 17,64% от объема текущего строительства всех застройщиков России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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