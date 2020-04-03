2020-04-03T08:53:56+03:00
Общество

В Томске дезинфицируют остановочные павильоны и подземные переходы

Специальным средством обработают почти 400 объектов уличной сети
Алиса Селезнева
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Средство, которым отмывают остановки, убивает вирусы, но безопасно для людей и животных.Средство, которым отмывают остановки, убивает вирусы, но безопасно для людей и животных.Фото: из открытых источников
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Бригады «ТомскСАХ» приступили к дезинфекции остановочных павильонов и подземных переходов. До понедельника им предстоит обработать почти 400 объектов улично-дорожной сети областного центра.

- Для обработки применяется дезинфицирующее средство без хлора – дезорин. По оценкам специалистов, оно оптимально для противовирусной обработки поверхностей, безопасно для людей и животных, имеет также хорошие моющие и дезодорирующие свойства. – сообщает пресс-служба мэрии. Оценивают качество работы специалисты «Центра технического надзора». Сегодня коммунальные службы приведут в порядок и продезинфицируют павильоны по пр. Ленина, Мира, Комсомольскому, в мкр. Каштак и др.

«Помимо остановочных комплексов сегодня мы продолжаем отмывать после зимы пешеходные пространства, перильные и барьерные ограждения, проезжую часть и т.д. Это плановая работа, которую мы ведем каждую весну, в чистоте поддерживаем наш город круглый год», - отметил руководитель «ТомскСАХ» Евгений Якуба.

Также в Томске продолжается дезинфекция общественных пространств. Сегодня бригады подрядной организации работают в Михайловской роще, в парке у Белого озера, в Буфф-саду и пр. Они обрабатывают дезинфицирующими средствами скамейки, малые архитектурные формы городских парков и скверов, элементы спортивных и игровых комплексов. Напоминаем, что посещение общественных пространств в период самоизоляции томичам категорически запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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