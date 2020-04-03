2020-04-03T08:27:44+03:00
Общество

Томские приставы взыскали долг с «автоподставщика»

Мужчина зарабатывал тем, что провоцировал ДТП
Алиса Селезнева
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По мнению страховщиков, должник сам провоцировал ДТППо мнению страховщиков, должник сам провоцировал ДТПФото: из открытых источников
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Томич задолжал по налогам, оплате коммунальных платежей, а также частному кредитору и по исполнительскому сбору 200 тыс. рублей. С целью взыскания задолженности судебными приставами был наложен запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД с автотранспортом гражданина. Но это не побудило должника рассчитаться, и тогда было обращено взыскание на его денежные средства.

-Поначалу на счете гражданина не было ни рубля, однако вскоре поступили выплаты от компании, где был застрахован его автотранспорт. Как выяснила сотрудник службы судебных приставов в разговоре с представителями страховой компании, должник очень часто провоцировал ДТП, оставаясь невиновным в аварийной ситуации. Компенсацию, предназначенную для ремонта машин, получал регулярно, «зарабатывая» таким образом. Сумма, которую ожидал получить гражданин в этот раз за несколько аварий, составила 200 тыс. рублей. Но все выплаты, поступившие на заблокированный счет автовладельца были направлены на погашение его долгов. – сообщает пресс-служба УФССП по Томской области. Такой расклад устроил и страховщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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