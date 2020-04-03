Томский государственный университет возобновит занятия с 6 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T08:03:10+03:00

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В соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования России, ТГУ возобновит занятия в ближайший понедельник, 6 апреля. Напомним, с 28 марта по 5 апреля, в неделю, объявленную Президентом России нерабочей, у студентов были внеочередные «каникулы». С середины марта все вузы Томска перешли на дистанционное обучение и этот формат будет сохраняться до 30 апреля, а далее в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

- Мы всячески поддерживаем режим самоизоляции в стране, поэтому с понедельника все обучающиеся в ТГУ выходят на онлайн-пары: студенты, магистранты и аспиранты. По максимуму на дистанционной режим также переходят преподаватели, при необходимости помощь им будут оказывать цифровые волонтеры вуза. ТГУ полностью готов к работе в таком формате. Все 4,5 тысячи действующих курсов переведены в онлайн, преподаватели используют все доступные платформы для обучения, основная масса работы фиксируется в Moodle. Каникулярная неделя позволила решить все оргвопросы, связанные с дистанционным форматом образовательного процесса., – говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Все службы университета, особенно те, что обеспечивают безопасность и карантинные меры в корпусах и общежитиях, работают в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU