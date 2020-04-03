2020-04-03T07:40:42+03:00
Общество

В Томской области раньше обычных сроков «проснулись» клещи

Первый случай присасывания был зафиксирован в регионе в середине марта
Алиса Селезнева
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Причина раннего пробуждения клещей- теплая погода.Причина раннего пробуждения клещей- теплая погода.Фото: из открытых источников
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В 2020 году, по данным регионального Роспотребнадзора, первое присасывание клеща к человеку произошло в Томской области 15 марта. Это наиболее ранний показатель за минувшие пять лет. Напомним, в 2019 году первое присасывание было зафиксировано 23 марта.

Всего в прошлом эпидемиологическом сезоне по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратилось 22 515 человек. Специалистами было исследовано 8827 экземпляров клещей, из которых 6,8% оказались с инфекцией клещевого энцефалита. Наиболее высокая активность клещей традиционно наблюдается во второй половине- конце июня.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Андрея Рудикова, в предверии нынешнего эпидемиологического сезона с было привито 10 367 жителей региона, в том числе 2 235 детей и подростков. В общей сложности, в течении нынешнего года планируется привить против клещевого энцефалита свыше 67 тысяч томичей.

Ранее мы сообщали, что в результате расширенного исследования в Томске и пригороде выявлены очаги семи клещевых инфекций: клещевого энцефалита, эрлихиоза, боррелиоза (болезни Лайма), бабезиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), риккетсиоза и бартонеллеза. Часть очагов находятся в излюбленных местах отдыха томичей, в том числе на стадионе «Кедр», в Лагерном саду, Университетской роще и Академгородке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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