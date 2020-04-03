Выплата социальных пособий для семей с детьми в Томской области будет продлена автоматически
В Томской области в автоматическом режиме будут продлены социальные выплаты семьям с детьми, право на которые зависит от дохода и подтверждается ежегодно.
«В частности, до 1 октября продлеваются выплаты на первенца, пособия на детей из малоимущих семей, детей до трех лет из многодетных семей, а также компенсация за детский сад, ЕДВ ЖКУ многодетным семьям», — пояснила начальник департамента социальной защиты Томской области Марина Киняйкина.
По ее словам, получателям названных выплат не нужно обращаться в органы социальной защиты, чтобы подтвердить право на их получение.
Чтобы оформить пособие, если оно появилось впервые, необходимо предварительно записаться на прием по телефону в центр социальной поддержки населения по месту жительства.
Напомним, в Томской области пособия и выплаты через органы социальной защиты населения получают более 29 тысяч семей на 60 тысяч детей
ИСТОЧНИК KP.RU