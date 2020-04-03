2020-04-03T07:13:57+03:00
Общество

Выплата социальных пособий для семей с детьми в Томской области будет продлена автоматически

Получателям не нужно обращаться за подтверждением своего права на данную помощь
Алиса Селезнева
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Различные виды социальных выплат получают 29 тысяч томских семей с детьми.Различные виды социальных выплат получают 29 тысяч томских семей с детьми.Фото: из открытых источников
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В Томской области в автоматическом режиме будут продлены социальные выплаты семьям с детьми, право на которые зависит от дохода и подтверждается ежегодно.

«В частности, до 1 октября продлеваются выплаты на первенца, пособия на детей из малоимущих семей, детей до трех лет из многодетных семей, а также компенсация за детский сад, ЕДВ ЖКУ многодетным семьям», — пояснила начальник департамента социальной защиты Томской области Марина Киняйкина.

По ее словам, получателям названных выплат не нужно обращаться в органы социальной защиты, чтобы подтвердить право на их получение.

Чтобы оформить пособие, если оно появилось впервые, необходимо предварительно записаться на прием по телефону в центр социальной поддержки населения по месту жительства.

Напомним, в Томской области пособия и выплаты через органы социальной защиты населения получают более 29 тысяч семей на 60 тысяч детей

ИСТОЧНИК KP.RU

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