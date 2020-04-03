2020-04-03T06:51:44+03:00
Спорт

Более 400 шахматистов из России и Казахстана собрал томский интернет-турнир

В условиях распространения коронавируса шахматисты ушли в онлайн
Елена Реутова
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Шахматистам коронавирус не страшенШахматистам коронавирус не страшенФото: из открытых источников
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Двенадцатый по счету антикоронавирусный турнир стал настоящим событием в жизни шахматистов. Он собрал десять команд из разных областей, краев и республик России и Казахстана. Новую черно-белую баталию нарекли «Битвой регионов». В антикоронавирусном турнире, организованном томичами, приняли участие более 400 шахматистов.

- «Битва регионов», как и все наши антикоронавирусные турниры, прошла на игровой площадке «lichess». В стратах приняли участие коллективы девяти регионов, а также команда «Друзья», куда вошли все желающие. За призовые места бились шахматисты из Сибирского, Приволжского, Южного федеральных округов, а также Казахстана. Всего собрались 407 шахматистов. Турнир проходил в лично-командном формате, - рассказал тренер ДЮСШ №7 Антон Исаев.

По итогам турнира 1 место с результатом 259 очков взяла команда «Кузбасс», 2 место с результатом 252 очка - «Lichess Томск клуб», 3 место с результатом 250 очков у «Новосибирских бедуинов». В личном зачете уверенную победу одержал Валерий Свиридов (Томская область), серебро у Арсения Гайдыма (Алтайский Край), бронза у Данила Алексеева (Бурятия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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